«Манчестер Юнайтед» всё ещё сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты»

«Манчестер Юнайтед» не теряет надежд заполучить полузащитника «Аталанты» Эдерсона Лоуренсо. Бразилец вчера стал лучшим игроком матча в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

По информации от TNT Sports, «Манчестер Юнайтед» в будущем хочет договориться с «Аталантой» о трансфере Лоуренсо. Сам футболист открыт к тому, чтобы продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Эдерсон записал на свой актив одну результативную передачу в четырёх матчах. «Трансфермаркт» оценивает 25-летнего игрока в 40 миллионов евро.