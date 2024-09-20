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«Манчестер Юнайтед» всё ещё сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты»

20 Сентября 2024 • 10:09 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
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21.09 19:30

«Манчестер Юнайтед» не теряет надежд заполучить полузащитника «Аталанты» Эдерсона Лоуренсо. Бразилец вчера стал лучшим игроком матча в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

По информации от TNT Sports, «Манчестер Юнайтед» в будущем хочет договориться с «Аталантой» о трансфере Лоуренсо. Сам футболист открыт к тому, чтобы продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Эдерсон записал на свой актив одну результативную передачу в четырёх матчах. «Трансфермаркт» оценивает 25-летнего игрока в 40 миллионов евро.

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