Фердинанд назвал команду с лучшей защитой в АПЛ

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о паре центральных защитников лондонского «Арсенала» Вильяме Салиба и Габриэле.
«Эта пара выделяется среди других центральных защитников Европы. Они доказывают свой класс на протяжении двух сезонов подряд. Эти парни прекрасно дополняют друг друга. Я считаю, что на сегодняшний день у «канониров» лучшая защита в Премьер-лиге», - передает слова Фердинанда Daily Mail.
После четырех туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал десять баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты забили шесть мячей, а пропустили всего один.
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