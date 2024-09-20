Фердинанд назвал команду с лучшей защитой в АПЛ

«Эта пара выделяется среди других центральных защитников Европы. Они доказывают свой класс на протяжении двух сезонов подряд. Эти парни прекрасно дополняют друг друга. Я считаю, что на сегодняшний день у «канониров» лучшая защита в Премьер-лиге», - передает слова Фердинанда Daily Mail.