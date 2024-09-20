Мудрик может стать игроком испанского суперклуба

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик может сменить клубную прописку. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным испанских журналистов, у украинского вингера есть вариант трудоустройства в Ла Лиге. Заинтересованность в подписании 23-летнего футболиста проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Мудрика в качестве альтернативы Рафинье, если бразилец покинет команду.

Трансферная стоимость Михаила оценивается в 35 миллионов евро. Трудовое соглашение украинца с «пенсионерами» рассчитано до конца июня 2031 года.