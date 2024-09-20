Две звезды «Реала» под ударом из-за Холанна

Мадридский «Реал» нацелен на приобретение норвежского бомбардира «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. В связи с этим «королевскому» клубу придется продать одного из своих атакующих игроков, чтобы не было перенасыщения в нападении.

Согласно сведениям Todofichajes, мадридцы могут расстаться с Винисиусом Жуниором или Родриго. У первого есть варианты в Саудовской Аравии, также интерес к нему проявляют «МЮ» и «Ливерпуль». В подписании Родриго заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «сливочные» предпримут попытку подписать Холанна летом следующего года. Стартовая цена норвежца составит 150 миллионов евро.