«Реал» готовит покупку суперфорварда - названо имя

Мадридский «Реал» намерен оформить новый громкий трансфер. По информации портала Todofichajes, руководство «королевского» клуба нацелено на подписание центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Испанский гранд собирается оформить переход скандинава летом 2025 года. Стартовая цена Холанна составит 150 миллионов евро. «Манчестер Сити» может расстаться с игроком, если попадет под санкции из-за нарушения финансовых правил АПЛ.

Эрлинг выступает за английский топ-клуб с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2027-м. Transfermarkt оценивает 24-летнего норвежца в 180 миллионов евро.