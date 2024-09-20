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«Реал» готовит покупку суперфорварда - названо имя

20 Сентября 2024 • 09:10 Комментировать (2)

Мадридский «Реал» намерен оформить новый громкий трансфер. По информации портала Todofichajes, руководство «королевского» клуба нацелено на подписание центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Испанский гранд собирается оформить переход скандинава летом 2025 года. Стартовая цена Холанна составит 150 миллионов евро. «Манчестер Сити» может расстаться с игроком, если попадет под санкции из-за нарушения финансовых правил АПЛ.

Эрлинг выступает за английский топ-клуб с лета 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2027-м. Transfermarkt оценивает 24-летнего норвежца в 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Sergey999
20 Сентября 2024 в 10:18
Вообще неразбериха в атаке будет
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One Live
20 Сентября 2024 в 10:06
Зачем им это бревно?
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