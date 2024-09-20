Легендарный Платини предложил кардинальное изменение в правила футбола

«Возможно, следует убрать по одному игроку из каждой команды и проводить матчи в формате десять на десять. В прошлом веке играли по 11 человек, но тогда футбол был слишком медленным. Сейчас все гораздо быстрее. В то время футболисты были физически сильнее. Думаю, было бы неплохо уменьшить количество игроков. Благодаря этому будет больше свободного пространства на поле», - передает слова Платини RMC.