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Легендарный Платини предложил кардинальное изменение в правила футбола

20 Сентября 2024 • 07:26 Комментировать

Бывший президент УЕФА, легенда французского футбола Мишель Платини предложил кардинальное нововведение в правила игры.

«Возможно, следует убрать по одному игроку из каждой команды и проводить матчи в формате десять на десять. В прошлом веке играли по 11 человек, но тогда футбол был слишком медленным. Сейчас все гораздо быстрее. В то время футболисты были физически сильнее. Думаю, было бы неплохо уменьшить количество игроков. Благодаря этому будет больше свободного пространства на поле», - передает слова Платини RMC.

Согласно действующему регламенту, в составе одной команды играют 11 футболистов, включая голкипера.

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