Зиркзее – о помощи ван Нистелроя: «Предпочитаю держать это в секрете»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее не стал раскрывать, как ему помогает легендарный Руд ван Нистелрой.

Знаменитый экс-форвард с начала нынешнего сезона занимает должность ассистента Эрика тен Хага в тренерском штабе «красных дьяволов». 48-летнему специалисту явно есть чем поделиться с нападающими команды, однако его соотечественник Зиркзее решил не вдаваться в подробности работы на тренировках.

«Честно говоря, я предпочитаю держать это в секрете. Но Руд тоже был нападающим, и он заставляет меня пересматривать мои игры вместе с ним. Мне нравится, как он обо мне заботится», – сказал в интервью Viaplay Зиркзее, отвечая на вопрос о ван Нистелрое.