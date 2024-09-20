Бывший футболист «Ливерпуля» Жоэль Матип по-прежнему не нашёл себе новый клуб.

Камерунец стал свободным агентом в июле, когда истёк срок его контракта с мерсисайдцами. Согласно сведениям talkSPORT, Матип хотел бы вновь оказаться в Английской премьер-лиге. В числе претендентов на 33-летнего центрального защитника называются «Фулхэм», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм».

Жоэль Матип выступал за «Ливерпуль» на протяжении восьми лет, сыграв 201 матч за «красных» во всех турнирах. Минувшим летом интерес к опытному центрбеку приписывался леверкузенскому «Байеру».

Стоимость Матипа оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро.