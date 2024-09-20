Тен Хаг ответил на вопрос о результативности Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал текущую форму нападающего Маркуса Рэшфорда.

В двух последних матчах – против «Саутгемптона» (3:0) и «Барнсли» (7:0) – 27-летний англичанин отметился тремя голами. До этого форвард не забивал в официальных встречах с марта.

«Конечно, очень хорошо, когда нападающие начинают забивать, хотя сезон ещё только начинается.

Форвардам это необходимо, чтобы верить в себя. В последнее время сразу несколько наших игроков преуспели в этом, что очень выгодно для всей команды. Это укрепит их веру, они будут стремиться к большему», – приводит The United Stand ответ тен Хага на вопрос о недавних голевых подвигах Рэшфорда.