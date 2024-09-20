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Де Брёйне пропустит матч с «Арсеналом» слухи

20 Сентября 2024 • 04:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1 1.83 X 3.60 2 4.40
22.09 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не поможет команде в предстоящем матче с «Арсеналом».

Бельгиец был заменён в перерыве поединка Лиги чемпионов с миланским «Интером» (0:0) из-за травмы. По информации журналиста Дэвида Макдоннелла, лидер «горожан» практически точно пропустит важнейшую встречу Премьер-лиги против «Арсенала», которая состоится в воскресенье. Предполагается, что 33-летний игрок уже скоро сможет вернуться в строй, однако в «Манчестер Сити» не хотят рисковать его здоровьем.

На счету Кевина де Брёйне один забитый мяч и одна результативная передача в шести матчах текущего сезона за команду Хосепа Гвардиолы во всех турнирах.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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