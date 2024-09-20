Мадридский «Реал» может вложиться в трансфер полузащитника в следующем году.

«Сливочные» непросто переживают расставание с Тони Кроосом, завершившим карьеру по окончании прошлого сезона. По многочисленным слухам, чтобы восполнить эту потерю, следующим летом «королевский клуб» попробует приобрести звезду «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Как сообщает Goal со ссылкой на журналиста Экрема Конура, в шорт-листе мадридцев также фигурирует Мартин Субименди, выступающий за «Реал Сосьедад». К кандидатуре 25-летнего хавбека могут обратиться в том случае, если переманить Родри так и не удастся.

Минувшим летом Мартин Субименди мог перебраться в «Ливерпуль», однако решил остаться в «Реал Сосьедаде». В контракте футболиста прописаны отступные на сумму в 60 млн евро.