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Зиркзее: «Меня привлёк «Манчестер Юнайтед», а не Премьер-лига»

20 Сентября 2024 • 02:46 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
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21.09 19:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее пояснил причину своего решения перебраться в клуб.

Нидерландец был куплен «красными дьяволами» у итальянской «Болоньи» в июле более чем за 40 млн евро. На 23-летнего форварда также претендовали другие гранды, однако манкунианцам удалось выиграть борьбу.

«Что привлекло меня в «Манчестер Юнайтед»? Ну... Это просто огромный клуб.

Позвольте заметить, что меня привлёк сам «Манчестер Юнайтед», а не Английская премьер-лига», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Зиркзее, отметившегося одним забитым мячом в пяти поединках за команду Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзее

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