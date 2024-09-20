Зиркзее: «Меня привлёк «Манчестер Юнайтед», а не Премьер-лига»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее пояснил причину своего решения перебраться в клуб.

Нидерландец был куплен «красными дьяволами» у итальянской «Болоньи» в июле более чем за 40 млн евро. На 23-летнего форварда также претендовали другие гранды, однако манкунианцам удалось выиграть борьбу.

«Что привлекло меня в «Манчестер Юнайтед»? Ну... Это просто огромный клуб.

Позвольте заметить, что меня привлёк сам «Манчестер Юнайтед», а не Английская премьер-лига», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Зиркзее, отметившегося одним забитым мячом в пяти поединках за команду Эрика тен Хага.