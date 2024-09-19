«Челси» принял важное решение по 17-летней восходящей звезде Эстевао

Вингер «Палмейраса» и сборной Бразилии Эстевао Виллиан следующим летом переедет в Англию.

«Челси» договорился о трансфере вундеркинда более чем за 30 млн евро – переход состоится в июле 2025 года, к тому моменту игрок уже отметит 18-летие. Согласно сведениям Goal, в лондонском клубе решили, что Эстевао не будет отдан в аренду. Судя по всему, представителей «синих» впечатлили выступления футболиста на родине.

Эстевао Виллиан отметился девятью голами и семью результативными передачами в 22 матчах нынешнего розыгрыша бразильской Серии А за «Палмейрас». Дебют вундеркинда в сборной Бразилии состоялся в текущем месяце.