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«Челси» принял важное решение по 17-летней восходящей звезде Эстевао

19 Сентября 2024 • 23:44 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.35 X 3.80 2 2.05
21.09 14:30

Вингер «Палмейраса» и сборной Бразилии Эстевао Виллиан следующим летом переедет в Англию.

«Челси» договорился о трансфере вундеркинда более чем за 30 млн евро – переход состоится в июле 2025 года, к тому моменту игрок уже отметит 18-летие. Согласно сведениям Goal, в лондонском клубе решили, что Эстевао не будет отдан в аренду. Судя по всему, представителей «синих» впечатлили выступления футболиста на родине.

Эстевао Виллиан отметился девятью голами и семью результативными передачами в 22 матчах нынешнего розыгрыша бразильской Серии А за «Палмейрас». Дебют вундеркинда в сборной Бразилии состоялся в текущем месяце.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Палмейрас Сборная Бразилии Эстевао Виллиан ещё теги

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