Райя отразил 4 из 8 последних пенальти в матчах «Арсенала»

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя утверждается в статусе специалиста по одиннадцатиметровым.

В сегодняшнем матче Лиги чемпионов против «Аталанты» испанец отразил пенальти, который исполнил Матео Ретеги, а также эффектно справился с добиванием от итальянца. Как отмечает Opta, Райя парировал четыре из последних восьми одиннадцатиметровых в свои ворота в поединках за «канониров», включая серии послематчевых пенальти.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция матча итальянской «Аталанты» против «Арсенала». Счёт во встрече по-прежнему не открыт.