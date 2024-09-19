Каррагер объяснил, почему так и не смог выиграть Премьер-лигу

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отыграл за мерсесайдцев целых 17 лет, но выиграть чемпионат Англии у него не вышло.

В эпизоде сериала Stick to Football Каррагер объяснил, из-за чего в то время «красные» так и не смогли добраться до заветного трофея. По мнению защитника, им не хватало реально атакующих игроков, которые могли на себя записывать голевые действия.

«В то время у клуба были Дирк Кёйт, Джермейн Пеннант, Альберто Риера и Йосси Бенаюн. Кёйт был ключевой фигурой в атаке, забив 15 мячей и отдал 11 результативных передач. Зато на трех других в сумме пришло всего 29 мячей, причем во многом благодаря Бенаюну. Тем не менее такие игроки, как Садио Мане и Мохамед Салах, забивали минимум по 20 голов во всех турнирах, а также отдавали результативные передачи. Этого преимущества, безусловно, было бы достаточно, чтобы затмить команду сэра Алекса Фергюсона в то время».

Несмотря на то что Каррагеру не удалось выиграть АПЛ, он стал победителем Лиги чемпионов, трижды признавался лучшим игроком «Ливерпуля» и теперь строит прекрасную карьеру в качестве эксперта на ТВ.