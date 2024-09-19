Давид Луис назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» за чемпионство

Бывший защитник лондонских «Арсенала» и «Челси» Давид Луис назвал два клуба, имеющих наиболее реальные шансы навязать борьбу «Манчестер Сити» за чемпионский титул.

«Арсенал» — это клуб, который, возможно, наряду с «Ливерпулем» наиболее близок к тому, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити» и другим клубам, которые переживают перестройку и снова растут, чтобы бороться за титулы», - говорит Луис Copa City Studio.

Напомним, что по итогу четырёх туров в таблице АПЛ лидирует «Сити», у «горожан» 12 баллов. На втором месте «Арсенал» с 10 очками, 10 очков также у «Ньюкасла». «Ливерпуль» делит четвёртое-пятое места с «Астон Виллой» - у обоих по девять баллов.