Исак из-за травмы не сыграет против «Фулхэма»

Лидер «Ньюкасла» Александр Исак с большой вероятностью пропустит матч против «Фулхэма».

Матч против «Вулверхэмптона» нападающий завершил досрочно. Ему попал мяч в лицо, и из-за этого оттек глаз. Заменен Исак был уже в перерыве.

По информации Daily Mail, у Александра обнаружили травму пальца ноги, и по этой причине в ближайшей встрече он, скорее всего, не сыграет.

При этом легенда «Ньюкасла» Алан Ширер считает, что главный тренер «сорок» Эдди Хау должен быть иногда более гибким. Лучший бомбардир за всю историю Премьер-лиги отмечает, что в команде достаточно достойных игроков для того, чтобы провести необходимую ротацию.