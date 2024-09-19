Дайча не уволят из «Эвертона», несмотря на провальный старт сезона

«Эвертон» плохо начал новый сезон. Команда Шона Дайча проиграла все четыре прошедших матча Английской премьер-лиги. Кроме того, «ириски» вылетели из Кубка лиги, уступив на своём поле «Саутгемптону» по пенальти после ничьей 1:1.

Несмотря на плохие результаты, руководители «Эвертона» по-прежнему поддерживают Шона Дайча. Об этом информирует Sky Sports. Словом, специалист будет продолжать работу с мерсисайдской командой.

Ближайший матч «Эвертон» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Лестера» на выезде в пятом туре Премьер-лиги. Игра стартует в 17:00 по московскому времени.