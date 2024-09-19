«Чуть ли не армия стоит»: Канчельскис не сможет посмотреть тренировку «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис говорил о желании посетить базу «красных дьяволов» и посмотреть на тренировку. Впрочем, реализовать этот план экс-игрок «Юнайтед» не сможет из-за политики Эрика тен Хага. По словам Канчельскиса, нидерландский специалист никого не пускает.

«Там сложно, он вообще никого не пускает. Закрытые тренировки. Чуть ли не армия целая стоит! В общем, бред какой-то! Нет так нет. Ничего страшного. Попадём, ребята, не переживайте», - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В четырёх прошедших турах чемпионата команда смогла набрать шесть очков.