Канчельскис рассказал о приглашениях от «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис получал приглашения от «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» на матчи легенд. По словам экс-игрока «красных дьяволов», он не поехал в Англию из-за занятости.

Напомним, что недавно легенды «Манчестер Юнайтед» провели на «Олд Траффорд» матч против «Селтика».

«Мне говорили, но я был занят. Было приглашение. И «Эвертон» приглашал. Если бы я был свободен, конечно, поехал бы. Ещё успеем. Они поддерживают связь, помогают. Это политика клуба», - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Ранее Канчельскис говорил о том, что он может получить работу в Европе.