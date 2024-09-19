Агенты игроков «Манчестер Сити» разрабатывают планы на случай вылета из АПЛ

«Манчестер Сити» может столкнуться с серьёзным наказанием, если клуб признают виновным в финансовых нарушениях. Как известно, клуб обвиняют в 115 нарушениях, и слушания начались в начале этой недели.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mail, агенты футболистов «Манчестер Сити» уже начали изучать варианты на случай вылета команды из Премьер-лиги. Представители игроков хотят быть готовы к самому худшему сценарию и рассчитывают узнать планы клуба при таком раскладе.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» могут выгнать из всех турниров, включая Лигу чемпионов