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Артета подтвердил, что у Эдегора тяжёлая травма

19 Сентября 2024 • 19:24 Комментировать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что полузащитник Мартин Эдегор получил серьёзную травму. Повреждение оказалось более серьёзным, чем предполагалось изначально.

«После недавних обследований выяснилось, что у Эдегора есть некоторые повреждения, особенно на одной из связок лодыжки. Это что-то довольно серьёзное, так что мы будем без него какое-то время», - сказал Артета журналистам.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Мартин Эдегор не вернётся на поле до конца 2024 года.

Напомним, что Эдегор травмировался в расположении национальной сборной Норвегии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Мартин Эдегор ещё теги
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