Артета подтвердил, что у Эдегора тяжёлая травма

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что полузащитник Мартин Эдегор получил серьёзную травму. Повреждение оказалось более серьёзным, чем предполагалось изначально.

«После недавних обследований выяснилось, что у Эдегора есть некоторые повреждения, особенно на одной из связок лодыжки. Это что-то довольно серьёзное, так что мы будем без него какое-то время», - сказал Артета журналистам.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Мартин Эдегор не вернётся на поле до конца 2024 года.

Напомним, что Эдегор травмировался в расположении национальной сборной Норвегии.