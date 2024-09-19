Бывший футболист АПЛ предложил «Эвертону» вернуть Мойеса

Экс-полузащитник ряда клубов АПЛ Найджел Рео-Кокер считает, что «Эвертону» стоит вернуть Дэвида Мойеса.

Найджел был довольно категоричен в оценке нынешнего тренера «ирисок» Шона Дайча. Двукратный финалист Кубка Англии искренне не понимает, почему в клубе не идут на перемены, когда Мойес пока остается без работы. Отметим, что шотландский специалист работал в «Эвертоне» 11 лет и не так давно выиграл с «Вэст Хэмом» Лигу конференций.

«Я не собираюсь ничего говорить. Я не распространяюсь об этом, но есть некий Дэвид Мойес, который очень хорошо знает этот клуб вдоль и поперек, который в настоящее время никем не руководит», - сказал Рео-Кокер в эфире программы BBC об английской Премьер-лиге.