Удар для «Арсенала»: Эдегор не вернётся до конца года

Полузащитник Мартин Эдегор получил травму лодыжки во время сентябрьского сбора национальной сборной Норвегии. Как сообщает HITC, обследование выявило у Эдегора более широкое повреждение связок. Как следствие, футболисту понадобится длительный период восстановления.

Точная дата возвращения Эдегора на поле не известна. При этом в «Арсенале» не ожидают, что норвежец вернётся в строй до Рождества. В лондонском клубе хотят, чтобы один из лидеров команды восстановился на сто процентов и был готов ко второй части сезона.

В четверг «Арсенал» проведёт матч Лиги чемпионов против «Аталанты». Не пропустите текстовую трансляцию.