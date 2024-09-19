Жоржиньо: «Нельзя недооценивать «Аталанту»

Полузащитник Жоржиньо, выступающий за «Арсенал», призвал партнеров серьезно отнестись к предстоящей встречи с «Аталантой» в Лиге чемпионов. Футболист, проведший 6 сезонов в итальянской Серии А, предупреждает, что матч точно не будет простым, поэтому важно качественно подготовиться к этой игре.

«Игроки «Аталанты» знают, что делают, они делают это много лет. Играть против такой команды всегда непросто, именно этого мы ждем от завтрашнего матча. Необходимо со всей ответственностью подойти к этой игре», – сказал футболист в интервью изданию TNT Sports.

Напомним, что в этом сезоне футболист редко появляется на поле, проведя всего одну встречу – против «Тоттенхэма» итальянец получил 90 минут.