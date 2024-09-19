Мазрауи назвал свое пребывание в «Манчестер Юнайтед» сбывшейся мечтой

Голландский защитник Нуссаир Мазрауи, прибывший в «Манчестер Юнайтед» этим летом, охарактеризовал свой переход, как мечту, которая сбылась. Он заявил, что всегда хотел попробовать свои силы в английской Премьер-лиге и выражает восторг, что такая возможность ему представилась.

- Я знал, что в конце концов судьба приведет меня в Англию. Но я даже подумать не мог, что окажусь в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед». Для меня мысли о переходе сюда до недавнего времени были лишь мечтой, но как видите, она сбылась, - передает слова новичка команды итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что минувшем летом футболист перебрался в команду из мюнхенской «Баварии» за 15 миллионов евро. На данный момент в новом клубе на его счету четыре матча в АПЛ, в рамках которых Мазрауи отметился одной голевой передачей.