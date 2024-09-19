Гвардиола отрицает, что пытался подписать в «Манчестер Сити» Бастони

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, прокомментировал информацию, что планировал привести в команду защитника «Интера» Аллесандро Бастони. Наставник, известный своей любовью к центральным левоногим защитникам, отверг слухи, что его клуб мог пополнить итальянец. Об это сообщает футбольный журналист Фабрицио Романо.

Испанский тренер «горожан» отреагировал лаконично: «Это ложь».

Напомним, этим летом агент игрока заявил, что «Манчестер Сити» делал запросу по защитнику два года назад, однако «Интер» даже не стал начинать переговоры, не желая расставаться с итальянцем. В этом сезоне в составе «Интера» Бастони провел три матча в Серии А. В общей сложности в составе «нерадзурри» он проводит уже шестой сезон, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.