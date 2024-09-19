Бывший футболист ЦСКА может перейти в «Астон Виллу»

Полузащитник Юсуф Языджи привлек внимание многих английских клубов. Сейчас футболист является свободным агентом.

Этим летом Юсуф окончательно покинул «Лилль» и новую команду себе не нашел. По информации HITC, футболист интересен «Астон Вилле», «Брентфорду», «Бормуту» и «Кристал Пэлас».

Представители «Астон Виллы» в прошлом сезоне лично видели способности Языджи, когда он в Лиге Европы забил в ворота английского клуба.

При этом для многих удивителен тот факт, что Юсуф всё ещё без команды. Бывший футболист ЦСКА в прошедшем сезоне забил за «Лилль» 10 мячей и отдал 4 голевые передачи.