«Челси» может выйти на рынок из-за ситуации Риса Джеймса

Капитан «Челси» Рис Джеймс до сих пор не выходил на поле в нынешнем сезоне. Возвращение защитника в строй откладывается, что связано с состоянием его здоровья.

В «Челси» растут опасения по поводу физической формы Джеймса, регулярно попадающего в лазарет. Учитывая ситуацию, лондонский клуб рассматривает возможность выхода на зимний трансферный рынок для подписания игрока на позицию правого защитника. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли.

«Челси» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.