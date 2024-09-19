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«Барселона» может продать игрока за 60 миллионов евро слухи

19 Сентября 2024 • 15:30 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
22.09 19:30

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Diario SPORT, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». По данным источника, сумма трансфера может составить 60 миллионов евро.

Кунде выступает за «Барселону» с 2022 года. В нынешнем сезоне француз появился на поле в пяти матчах испанской Ла Лиги, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор Кунде с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 45 млн евро.

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