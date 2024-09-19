«Ливерпуль» планирует купить Хави Симонса

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, выступающий уже второй сезон подряд за «РБ Лейпциг», привлек внимание «Ливерпуля».

Об интересе к Симонсу сообщил журналист Bild Ивонн Габриэль. Стоит также понимать, что руководители «ПСЖ» хотят продать игрока следующим летом и требуют за него около 80 миллионов евро. Сам же Хави был бы рад перебраться в Англию, где многие клубы к нему проявляют предметный интерес.

«Его цена, которая, по слухам, около 80 миллионов евро, утопична для «РБ Лейпцига». Однако с такими суммами в игру естественным образом вступает Премьер-лига. Симонс сам хочет переехать в Англию, и поэтому год назад он нанял нового советника - англичанина Даррена Дайна. Особенно за Хави следил «Ливерпуль». Полузащитник нравился Арне Слоту, когда Симонс ещё выступал за ПСВ», - приводит слова Ивонна Fc Bayern Insider.