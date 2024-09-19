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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» могут выгнать из всех турниров, включая Лигу чемпионов

19 Сентября 2024 • 14:43 Комментировать

В начале недели стартовали слушания по делу «Манчестер Сити». Полтора года назад клуб обвинили в 115 нарушениях финансовых правил. Если клуб признают виновным в серьёзных нарушениях, то дело может дойти до серьёзных санкций. Так, например, «горожан» могут исключить из Английской премьер-лиги, о чём пишут давно.

Как сообщает Telegraph Sport, при исключении из Премьер-лиги «Манчестер Сити» может быть отстранён и от участия в других турнирах – в Кубке Англии, Кубке лиги, Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

Источник в качестве примера обращает внимание на 31 пункт из правил Кубка Англии, в котором говорится: «Если клуб был допущен к участию в соревновании, но затем исключён из лиги, в которой он участвует (или его выступление в лиге приостановлено), Профессиональная игровая палата [PGB] может отстранить клуб от соревнования».

Правила Лиги чемпионов более сложные, ведь там многое зависит от клубной лицензии УЕФА. При этом свою роль в администрировании таких лицензий для английских клубов принимают Футбольная ассоциация Англии и АПЛ. То есть исключение из Лиги чемпионов в теории возможно.

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