«Челси» и «Арсенал» послали скаутов для просмотра Дьёкереша

Лондонские «Челси» и «Арсенал» всерьёз рассматривают вариант с приобретением нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша. По информации от журналиста Грэма Бэйли, оба клуба послали скаутов для того, чтобы понаблюдать за игрой шведа в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, где Дьёкереш отметился голом в ворота французского «Лилля».

Напомним, ранее «Спортинг» повесил на Дьёкереша ценник в размере суммы около 100 миллионов евро. Летом ни один клуб не хотел платить такие деньги за нападающего, который ещё два года назад выступал в Чемпионшипе за «Ковентри».

В 5 турах нынешнего розыгрыша чемпионата Португалии Дьёкереш отметился 8 голами и ассистом.