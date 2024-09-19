Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» зимой может продать Мудрика

19 Сентября 2024 • 14:25 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.35 X 3.80 2 2.05
21.09 14:30

Лондонский «Челси» в январе может избавиться от целого ряда футболистов, которые не входят в планы главного тренера Энцо Марески. По информации от Team Talk, вингер Михаил Мудрик входит в список игроков на продажу.

Отмечается, что «Челси» также могут покинуть целых 3 защитника – Бен Чилуэлл, Бенуа Бадьяшиль и Аксель Дисаси. Все эти футболисты не особо пользуются доверием у главного тренера Энцо Марески.

Напомним, полтора года назад «Челси» заплатил за Мудрика 70 миллионов евро донецкому «Шахтёру». В четырёх матчах Английской премьер-лиги Михаил только один раз вышел на поле в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл Бенуа Бадьяшиль Михаил Мудрик Аксель Дисаси ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Сентября
14:25
«Челси» зимой может продать Мудрика
11:14
Галлахер высказался об уходе из «Челси»
09:35
Оби Микель высказался о дебюте Санчо за «Челси»
18 Сентября
21:33
Мудрик может зимой перейти в «Марсель»
12:22
Горецка интересен двум клубам АПЛ
17 Сентября
14:10
Чилуэлл может покинуть «Челси» уже зимой
09:52
Мареска впечатлён мотивацией Санчо на тренировках
16 Сентября
21:34
Возвращение Риса Джеймса после травмы откладывается
05:03
«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 17-летнего игрока
01:58
«Челси» намерен вернуть воспитанника, оценённого почти в 90 млн евро
00:52
17-летний будущий новичок «Челси» лидирует в чемпионате Бразилии по результативным действиям
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2 Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Сентября
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» послали скаутов для просмотра Дьёкереша
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» зимой может продать Мудрика
14:06 · Англия. Премьер-лига
Пети объяснил, почему не согласен с критикой тен Хага 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
Маунт возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Мы должны быть довольны результатом матча против «Интера»
11:14 · Англия. Премьер-лига
Галлахер высказался об уходе из «Челси»
11:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Майну
10:41 · Англия. Премьер-лига
Томиясу интересен трём итальянским топ-клубам
10:20 · Англия. Премьер-лига
Субименди жалеет, что отказался от трансфера в «Ливерпуль»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель высказался о дебюте Санчо за «Челси»
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал замену Салаху
08:48 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, где может играть Салах после «Ливерпуля»
02:44 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Сыграли очень хорошо»
02:14 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола пояснил, почему не хочет работать в Италии 1
00:57 · Англия. Премьер-лига
​Холанн не смог забить свой 100-й гол за «Манчестер Сити»
18 Сентября
23:57 · Англия. Кубок лиги
«Ковентри» едва не выбил «Тоттенхэм» из Кубка лиги
22:12 · Англия. Премьер-лига
Салах, вероятнее всего, не подпишет новый контракт с «Ливерпулем» слухи
21:33 · Англия. Премьер-лига
Мудрик может зимой перейти в «Марсель» слухи
19:37 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» свяжется с Гордоном
19:23 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «Я один из лучших в мире» 2
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Машина»: Фабрегас оценил Холанна
18:36 · Англия. Премьер-лига
Оливер рассудит «Манчестер Сити» и «Арсенал»
18:35 · Англия. Премьер-лига
Булыкин высказался по поводу возможного наказания «Манчестер Сити»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Кэрролл пополнил клуб четвёртого дивизиона Франции 1 официально
16:35 · Англия. Премьер-лига
Эриксен рассуждает о своем положении в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем