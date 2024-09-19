«Челси» зимой может продать Мудрика

Лондонский «Челси» в январе может избавиться от целого ряда футболистов, которые не входят в планы главного тренера Энцо Марески. По информации от Team Talk, вингер Михаил Мудрик входит в список игроков на продажу.

Отмечается, что «Челси» также могут покинуть целых 3 защитника – Бен Чилуэлл, Бенуа Бадьяшиль и Аксель Дисаси. Все эти футболисты не особо пользуются доверием у главного тренера Энцо Марески.

Напомним, полтора года назад «Челси» заплатил за Мудрика 70 миллионов евро донецкому «Шахтёру». В четырёх матчах Английской премьер-лиги Михаил только один раз вышел на поле в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.