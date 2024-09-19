Пети объяснил, почему не согласен с критикой тен Хага

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг столкнулся с критикой после неудачного старта сезона. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Эммануэль Пети. Он считает, что футболисты «красных дьяволов» должны разделять ответственность за результаты с тренером.

«Я не согласен со всей критикой в ​​адрес Эрика тен Хага. Я смотрю на игроков и думаю, что они прячутся за спиной тренера. Мне это не нравится. Речь идёт о статусных игроках, и они прячутся за спиной тен Хага вместо того, чтобы выйти вперёд и работать на благо команды», - сказал Пети BetMGM.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 21 сентября, - против «Кристал Пэлас».