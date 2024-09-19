Маунт возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт возобновил тренировки со своей командой. По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин восстановился после травмы и начал тренироваться в общей группе.

Напомним, на старте сезона Маунт получил небольшое повреждение, которое выбило его из колеи на пару недель. Полузащитнику потребуется немного времени для того, чтобы набрать форму для полноценного возвращения в официальных матчах.

Маунт перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из лондонского «Челси» за 65 миллионов евро и в дебютном сезоне успел выиграть с командой Кубок Англии. При этом большую часть кампании Мэйсон пропустил из-за травм.