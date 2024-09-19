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Гвардиол: «Мы должны быть довольны результатом матча против «Интера»

19 Сентября 2024 • 12:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
22.09 18:30

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о результате матча против миланского «Интера» в рамках Лиги чемпионов. Напомним, «горожане» не смогли обыграть итальянцев, ведь матч завершился вничью 0:0 на «Этихад Стэдиум».

«Я думаю, мы должны быть довольны результатом матча против «Интера». Я думаю, мы отлично поработали в течение 90 минут, это было нелегко. Мы знаем качества соперника и знаем, насколько он силён. Мы могли забить хотя бы один гол, но не забили. Возможно, это просто не наш день. Теперь нам нужно хорошо восстановиться. В воскресенье нас ждёт большая игра против «Арсенала», – цитирует Гвардиола Be In Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Йошко Гвардиол

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