Гвардиол: «Мы должны быть довольны результатом матча против «Интера»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о результате матча против миланского «Интера» в рамках Лиги чемпионов. Напомним, «горожане» не смогли обыграть итальянцев, ведь матч завершился вничью 0:0 на «Этихад Стэдиум».

«Я думаю, мы должны быть довольны результатом матча против «Интера». Я думаю, мы отлично поработали в течение 90 минут, это было нелегко. Мы знаем качества соперника и знаем, насколько он силён. Мы могли забить хотя бы один гол, но не забили. Возможно, это просто не наш день. Теперь нам нужно хорошо восстановиться. В воскресенье нас ждёт большая игра против «Арсенала», – цитирует Гвардиола Be In Sports.