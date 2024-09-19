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Галлахер высказался об уходе из «Челси»

19 Сентября 2024 • 11:14 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
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21.09 14:30

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер прокомментировал свой уход из лондонского «Челси». Напомним, «матрасники» подписали англичанина за сумму в районе 40 миллионов евро.

«Когда я оглядываюсь на свои воспоминания о «Челси», я очень горд и польщён. Но пришло время двигаться дальше, и «Атлетико» – идеальный клуб для того, чтобы начать следующую главу в моей карьере. Мне очень повезло оказаться здесь», – сказал Галлахер в интервью The Athletic.

Галлахер недавно забил свой первый гол за «Атлетико» в матче чемпионата Испании. Конор уже является основным полузащитником «матрасников».

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