Галлахер высказался об уходе из «Челси»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер прокомментировал свой уход из лондонского «Челси». Напомним, «матрасники» подписали англичанина за сумму в районе 40 миллионов евро.

«Когда я оглядываюсь на свои воспоминания о «Челси», я очень горд и польщён. Но пришло время двигаться дальше, и «Атлетико» – идеальный клуб для того, чтобы начать следующую главу в моей карьере. Мне очень повезло оказаться здесь», – сказал Галлахер в интервью The Athletic.

Галлахер недавно забил свой первый гол за «Атлетико» в матче чемпионата Испании. Конор уже является основным полузащитником «матрасников».