«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Майну

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт со своим полузащитником Кобби Майну. По информации от журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы в ближайшее время хотят добиться прогресса в переговорах с молодым англичанином.

Напомним, в прошлом сезоне Майну стал основным полузащитником «Манчестер Юнайтед» и помог своей команде выиграть Кубок Англии. Затем молодой футболист попал в заявку своей национальной сборной на чемпионат Европы в Германии, где англичане дошли до финала.

Майну в этом сезоне провёл 4 матча во всех турнирах, где не отметился ни одним результативным действием.