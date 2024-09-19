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«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Майну

19 Сентября 2024 • 11:03 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
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21.09 19:30

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт со своим полузащитником Кобби Майну. По информации от журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы в ближайшее время хотят добиться прогресса в переговорах с молодым англичанином.

Напомним, в прошлом сезоне Майну стал основным полузащитником «Манчестер Юнайтед» и помог своей команде выиграть Кубок Англии. Затем молодой футболист попал в заявку своей национальной сборной на чемпионат Европы в Германии, где англичане дошли до финала.

Майну в этом сезоне провёл 4 матча во всех турнирах, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кобби Майну

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