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Томиясу интересен трём итальянским топ-клубам

19 Сентября 2024 • 10:41 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 2.20 X 3.25 2 3.40
21.09 19:00

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. У японца есть варианты с возвращением в итальянскую Серию А, где игрок ранее выступал в составе «Болоньи».

По информации от издания The Sun, в услугах Томиясу заинтересованы такие клубы, как туринский «Ювентус», миланский «Интер» и «Наполи», который в настоящий момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А.

Томиясу не является игроком основного состава в «Арсенале» и в данный момент не особо пользуется доверием главного тренера Микеля Артеты. Такэхиро хочет уйти для того, чтобы получать регулярную игровую практику в новом клубе.

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