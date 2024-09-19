Томиясу интересен трём итальянским топ-клубам

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. У японца есть варианты с возвращением в итальянскую Серию А, где игрок ранее выступал в составе «Болоньи».

По информации от издания The Sun, в услугах Томиясу заинтересованы такие клубы, как туринский «Ювентус», миланский «Интер» и «Наполи», который в настоящий момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А.

Томиясу не является игроком основного состава в «Арсенале» и в данный момент не особо пользуется доверием главного тренера Микеля Артеты. Такэхиро хочет уйти для того, чтобы получать регулярную игровую практику в новом клубе.