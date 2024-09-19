Субименди жалеет, что отказался от трансфера в «Ливерпуль»

Полузащитник «Реал Сосьедада» и сборной Испании Мартин Субименди уже жалеет о том, что минувшим летом отказался переходить в «Ливерпуль». Об этом сообщает издание Estadio Deportivo.

Напомним, летом «Ливерпуль» был готов заплатить отступные в размере 60 миллионов евро «Реал Сосьедаду». Сам футболист всерьёз задумывался о трансфере, но в последний момент решил остаться в нынешнем клубе и подписать новый контракт.

Если верить источнику, Субименди хочет, чтобы «Ливерпуль» вернулся за ним в январе. Сумма отступных в контракте футболиста выросла после того, как он продлил соглашение.