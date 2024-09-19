Оби Микель высказался о дебюте Санчо за «Челси»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микель высказался о дебюте вингера Джедона Санчо в составе «синих». Напомним, на прошлой неделе англичанин вышел на замену в матче против «Борнмута» в АПЛ и помог своей команде одержать победу, оформив ассист на Кристофера Нкунку.

«Я давно не видел игрока, который пришёл в «Челси» и так быстро принёс команде свежести. Он играл в отличной манере. Джедон смотрелся очень позитивно», – сказал Оби Микель в эфире своего подкаста.

Напомним, Санчо перебрался в «Челси» из «Манчестер Юнайтед». Сделка оформлена на правах аренды, но если «синие» финишируют выше 14 места в АПЛ, право выкупа в размере 20 миллионов евро станет обязательным.