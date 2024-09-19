«Ливерпуль» выбрал замену Салаху

Руководство «Ливерпуля» задумалось над поиском замены египетскому нападающему Мохамеду Салаху, который с большой долей вероятности покинет клуб в конце сезона-2024/2025.

Согласно данным журналистов Todofichajes, в сфере интересов мерсисайдского гранда находится немецкий вингер Лерой Сане, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария». Этот вариант является наиболее предпочтительным для «красных».

Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до лета следующего года. Трансферная стоимость Лероя оценивается в 70 миллионов евро. Сане защищает цвета мюнхенского гранда с 2020 года.