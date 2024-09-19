Стало известно, где может играть Салах после «Ливерпуля»

Нападающий Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Египетский форвард уйдет из английского гранда летом следующего года, когда истечет срок действия его контракта. Ожидается, что Салах продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, где интерес к нему проявляет «Аль-Иттихад». В случае перехода Салаху обещана такая же заработная плата, как у звездного француза Карима Бензема.

В текущем сезоне Мохамед поучаствовал в четырех матчах Английской премьер-лиги. 32-летний форвард записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.