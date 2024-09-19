​Гвардиола: «Сыграли очень хорошо»

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» старался переиграть миланский «Интер», но не сумел - матч закончился по нулям. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги прошедшего матча, он похвалил соперника за хорошую оборону.

- Мы так хорошо сыграли! Я люблю эту команду! Но и «Интер» умеет очень хорошо обороняться, они мастера защиты, и против таких команд не стоит ждать большого количества возможностей. Я очень доволен нашим выступлением, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В воскресенье «Интер» сыграет с «Миланом».