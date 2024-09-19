​Гвардиола пояснил, почему не хочет работать в Италии

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» принимал дома миланский «Интер», и к Хосепу Гвардиоле, наставнику чемпионов Англии, прорвались итальянские журналисты.

Они спросили бывшего футболиста, который успел поиграть в своё время в Италии за «Брешию», почему он не приезжает потренировать в Италию.

- Я люблю Италию, мне нравится там бывать. Но английский футбол невероятен. Тебе дают возможность работать, никто не мешает. Такого чувства нет нигде. Я в большом клубе. Мне хорошо тут, - цитирует ответ Хосепа Гвардиолы BBC Sport.