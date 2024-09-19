​Холанн не смог забить свой 100-й гол за «Манчестер Сити»

В европейском футболе проходят матчи группового раунда Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» принимал дома миланский «Интер», но не сумел переиграть соперника - игра закончилась нулевой ничьей.

Это означает, что болельщикам клуба и персональным фанатам Эрлинга Холанна придётся чуть подождать - он не смог забить свой сотый гол в составе «Манчестер Сити». Таковым станет его следующий гол - скорее всего, в предстоящие выходные в чемпионате Англии, где его дела в начавшемся сезоне идут просто-таки блестяще.

Напомним, что Эрлинг Холанн выступает в «Манчестер Сити» с лета 2022 года.