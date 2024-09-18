Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, скорее всего, покинет клуб летом. С ним закончится контракт.

Несмотря на то что «Ливерпуль» начал с Салахом переговоры о продлении контракта, футболиста активно зовут к себе представители Саудовской Аравии. В 2023 году «Аль-Иттихад» предлагал за Мо 180 миллионов евро. Также в Саудовской Аравии были готовы сделать египтянина одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

В этом сезоне Салах забил три мяча и отдал столько же голевых передач. Египтянин играет за «Ливерпуль» с сезона 2017/2018.

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