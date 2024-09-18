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Мудрик может зимой перейти в «Марсель» слухи

18 Сентября 2024 • 21:33 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
21.09 14:30

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик этой зимой может перейти в «Марсель».

Как сообщает Teamtalk, от Мудрика английский клуб постарается избавиться в ближайшее время.  Главный тренер Энцо Мареска недоволен футболистом. В Премьер-лиге форвард сыграл только 61 минуту, а позади уже четыре тура.

В подписании игрока заинтересован «Марсель». Только, скорее всего, речь пойдет про аренду. Последний раз нападающий забивал за «синих» 11 мая. Стоит отметить, что за трансфер игрока представители «Челси» отдали больше 70 миллионов евро.

Ранее мы писали о том, что Рабио не готов выйти за «Марсель» в ближайшем матче. Футболист недавно подписал контракт с французским клубом.

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