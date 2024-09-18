«Ньюкасл» свяжется с Гордоном

Судя по всему, «Ньюкасл» доволен выступлениями нападающего Энтони Гордона. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли, «сороки» собираются связаться с Гордоном для обсуждения нового контракта.

Действующий контракт 23-летнего Гордона рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 60 миллионов евро.

В «Ньюкасл» Энтони Гордон перешёл из «Эвертона» в конце января 2023 года. С тех пор нападающий провёл 69 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.